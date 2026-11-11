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Главная / Бизнес /

Россия сократила экспорт селитры в январе – сентябре на 10%

Выпуск этого вида удобрений снижается, а перевозка – усложняется
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Экспорт аммиачной селитры, одного из ключевых видов удобрений, из России в январе – сентябре 2026 г. снизился на 10% в годовом выражении до 2,58 млн т. Это следует из статистических данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, снижение экспорта селитры обусловлено проведением внеплановых восстановительных ремонтов технологических агрегатов на крупных предприятиях компаний «Акрон» и «Еврохим». В частности, в конце февраля для выполнения ремонтных работ было остановлено производство селитры на заводе «Дорогобуж» в Смоленской области (входит в «Акрон»), который обеспечивает порядка 10% объема выпуска этого вида удобрений в России.

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