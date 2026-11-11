Россия сократила экспорт селитры в январе – сентябре на 10%

По данным агентства, снижение экспорта селитры обусловлено проведением внеплановых восстановительных ремонтов технологических агрегатов на крупных предприятиях компаний «Акрон» и «Еврохим». В частности, в конце февраля для выполнения ремонтных работ было остановлено производство селитры на заводе «Дорогобуж» в Смоленской области (входит в «Акрон»), который обеспечивает порядка 10% объема выпуска этого вида удобрений в России.