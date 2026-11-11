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Главная / Общество /

Колокольцев раскрыл детали эксперимента по организованному набору мигрантов

Крупных работодателей могут обязать обеспечивать их бытовое размещение
Екатерина Дорофеева
Главы субъектов могут получить дополнительные полномочия по регулированию рынка труда
Главы субъектов могут получить дополнительные полномочия по регулированию рынка труда / Андрей Гордеев / Ведомости

Во всех регионах страны возможно поэтапное применение специального мобильного приложения для отслеживания местонахождения мигрантов, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Он говорил об этом в контексте эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы (может начаться в 2027 г. – «Ведомости»). Законопроекты, касающиеся оргнабора, были размещены на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения в конце 2025 г., писали «Ведомости». В Госдуму они пока не внесены.

По мнению Колокольцева, эксперимент в Москве и Московской области по дополнительному учету иностранцев зарекомендовал себя положительно (через приложение «Амина». – «Ведомости»). В регионах создан картографический сервис для оперативного установления местонахождения мигрантов, вплоть до конкретных муниципальных образований, улиц и зданий. В рамках цифровизации происходит построение единой структуры, которая должна работать «на опережение», сообщил Колокольцев.

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