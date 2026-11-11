Колокольцев раскрыл детали эксперимента по организованному набору мигрантов

Во всех регионах страны возможно поэтапное применение специального мобильного приложения для отслеживания местонахождения мигрантов, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Он говорил об этом в контексте эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы (может начаться в 2027 г. – «Ведомости»). Законопроекты, касающиеся оргнабора, были размещены на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения в конце 2025 г., писали «Ведомости». В Госдуму они пока не внесены.