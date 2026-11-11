Контракт с Минобороны не стал препятствием для назначения сенатора от Заполярья

«Дума на сегодняшний день не вправе рассматривать данный вопрос. Потому что он, по сути дела, нарушает действующее законодательство», – сказал Макаревич. Председатель думы Сергей Дубовой («Единая Россия») на это заявил, что все военнослужащие, избранные в сентябре депутатами, написали рапорта на увольнение из Вооруженных сил, которые сейчас находятся «на подписи». В ближайшее время, по словам Дубового, будут подписаны приказы об увольнении депутатов с военной службы в запас.