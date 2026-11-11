Контракт с Минобороны не стал препятствием для назначения сенатора от Заполярья

Контракт с Минобороны не стал препятствием для назначения сенатора от ЗаполярьяГерой России сменит в Совете Федерации призерку Олимпийских игр
Кандидатура старшего сержанта Ивана Хрусталева, удостоенного в 2024 г. звания Героя России, была единственной для назначения сенатором в мурманской областной думе. Глава фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Александр Макаревич заметил, что контракт военнослужащего с Минобороны до сих пор не расторгнут, что, по словам депутата, противоречит закону, который «не позволяет наделять полномочиями сенатора лиц, которые находятся на государственной или военной службе».
«Дума на сегодняшний день не вправе рассматривать данный вопрос. Потому что он, по сути дела, нарушает действующее законодательство», – сказал Макаревич. Председатель думы Сергей Дубовой («Единая Россия») на это заявил, что все военнослужащие, избранные в сентябре депутатами, написали рапорта на увольнение из Вооруженных сил, которые сейчас находятся «на подписи». В ближайшее время, по словам Дубового, будут подписаны приказы об увольнении депутатов с военной службы в запас.