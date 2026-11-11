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Главная / Экономика /

Сопоставим, но не идентичен

Чем российский Стандарт общественного капитала бизнеса отличается от GRI
Асият Багатырова , генеральный директор АНО «Общественный капитал»

В декабре 2025 г. правительство утвердило Стандарт общественного капитала бизнеса – национальную рамку для нефинансовой отчетности компаний. Она включает информацию о воздействиях, рисках и возможностях, которые могут повлиять на перспективы деятельности организации, в том числе данные показателей по шести направлениям: экология, социальная сфера, управление, экономика, деловая репутация, а также вклад бизнеса в повышение благосостояния общества.

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