Сопоставим, но не идентичен

В декабре 2025 г. правительство утвердило Стандарт общественного капитала бизнеса – национальную рамку для нефинансовой отчетности компаний. Она включает информацию о воздействиях, рисках и возможностях, которые могут повлиять на перспективы деятельности организации, в том числе данные показателей по шести направлениям: экология, социальная сфера, управление, экономика, деловая репутация, а также вклад бизнеса в повышение благосостояния общества.