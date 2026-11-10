Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вооружений белорусской армии

Утром Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Белорусский президент в своем выступлении остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую Декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.