Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,47-1,12%RTSI933,24-0,87%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,22+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вооружений белорусской армии

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Об этом он заявил во время встречи с российским коллегой в резиденции Ново-Огарево, передает «БелТА».

Белорусский лидер отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.

Утром Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Белорусский президент в своем выступлении остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую Декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.

22 октября Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым поблагодарил Минобороны России за совместную группировку войск на западном направлении. Президент Белоруссии также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами. Белоусов, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за возможность встречи, несмотря на его напряженный рабочий график, а также передал теплые слова и пожелания от президента Путина.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь