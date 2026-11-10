Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вооружений белорусской армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Об этом он заявил во время встречи с российским коллегой в резиденции Ново-Огарево, передает «БелТА».
Белорусский лидер отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.
Утром Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Белорусский президент в своем выступлении остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую Декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.
22 октября Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым поблагодарил Минобороны России за совместную группировку войск на западном направлении. Президент Белоруссии также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами. Белоусов, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за возможность встречи, несмотря на его напряженный рабочий график, а также передал теплые слова и пожелания от президента Путина.
До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов.