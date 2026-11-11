Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

В ходе встречи Лукашенко поблагодарил российского президента за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Белорусский лидер отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.