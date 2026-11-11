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Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

Ксения Наумчик

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко завершились после почти четырех часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы Белоруссии.

По данным канала, встреча продолжалась 3 часа 50 минут в резиденции Ново-Огарево.

В ходе встречи Лукашенко поблагодарил российского президента за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Белорусский лидер отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.

Утром 10 ноября Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

Белорусский президент в своем выступлении остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую Декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

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