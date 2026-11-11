ЦБ допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию на новых условиях

В августе Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard, выпущенными до введения санкций. Возможные сложности связаны с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов, используемых при оплате покупок.