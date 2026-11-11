ЦБ допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию на новых условиях
Банк России рассмотрит условия возможной работы международных платежных систем Visa и Mastercard в стране, если они примут решение вернуться на российский рынок. При этом переговоры с представителями компаний по этому вопросу не ведутся, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает «РИА Новости».
Выступая с лекцией в национальном центре «Россия», Бакина отметила, что в нынешних условиях российская платежная система достаточно самостоятельна. Если Visa и Mastercard решат вернуться, регулятор дополнительно оценит, на каких условиях они смогут работать в стране.
По словам представителя ЦБ, Visa и Mastercard покинули российский рынок весной 2022 г. и сейчас не включены в реестр платежных систем, имеющих право работать в стране. Поэтому для возобновления деятельности им придется заново пройти необходимые процедуры и получить лицензию.
Бакина также пояснила, что выпущенные ранее карты Visa и Mastercard продолжают обслуживаться внутри России. Это стало возможным благодаря тому, что их приравняли к картам национальной платежной системы «Мир». Менять такие карты на новые россиянам не требуется.
В августе Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard, выпущенными до введения санкций. Возможные сложности связаны с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов, используемых при оплате покупок.