Кушнер назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными
Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом зять президента США Дональда Трампа написал в социальной сети X.
По словам Кушнера, он и другие участники переговорного процесса по поручению Трампа работают над завершением конфликта и выработкой договоренностей в сфере безопасности. Они, как отметил американский переговорщик, должны обеспечить суверенитет и безопасность Украины, ее процветание, а также прочный мир в Европе.
Переговоры делегаций России, США и Украины начались 10 ноября. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Обсуждения продолжатся 11 ноября.
Перед началом встречи Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины. По его словам, переговорный процесс сопровождается сильными эмоциями, однако он высоко оценивает мужество команд, участвующих в обсуждении.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов. По его словам, рассчитывать на достижение соглашения в ближайшие сутки не следует.