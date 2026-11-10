Кушнер назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными

По словам Кушнера, он и другие участники переговорного процесса по поручению Трампа работают над завершением конфликта и выработкой договоренностей в сфере безопасности. Они, как отметил американский переговорщик, должны обеспечить суверенитет и безопасность Украины, ее процветание, а также прочный мир в Европе.