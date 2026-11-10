«Единая Россия» предложила создать реестр медиков-блогеров
Партия «Единая Россия» предложила рассмотреть создание официального реестра медицинских блогеров для защиты граждан от недостоверной информации о здоровье. Инициативу могут законодательно проработать в рамках третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0», сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По словам депутата, партия готова заняться разработкой соответствующих норм совместно с профильными организациями по защите прав пациентов. Предполагается, что реестр поможет оградить граждан от псевдоспециалистов, распространяющих недостоверные медицинские сведения.
«Наша общая цель – создать комфортные условия для профессиональной работы врачей, поддержать врачебное сообщество и оградить людей от обмана», – подчеркнул Огуль. Он добавил, что эти задачи входят в число приоритетов Народной программы партии.
30 сентября Минцифры представило ключевые инициативы третьего пакета мер против мошенников. Среди них – создание единой платформы согласий на обработку персональных данных на «Госуслугах» и базы участников мошеннических схем. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что пакет включает около 20 инициатив, а законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.
1 ноября МВД предупредило о мошеннической схеме, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиник в мессенджерах. Они предлагают гражданам обновить персональные данные по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, чтобы получить доступ к учетным записям.