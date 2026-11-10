«Единая Россия» предложила создать реестр медиков-блогеров

1 ноября МВД предупредило о мошеннической схеме, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиник в мессенджерах. Они предлагают гражданам обновить персональные данные по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, чтобы получить доступ к учетным записям.