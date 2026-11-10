Товарооборот цифровых платформ вырос на 11% в III квартале
Товарооборот цифровых платформ, входящих в Ассоциацию цифровых платформ (АЦП), без учета услуг в III квартале вырос на 11,1% год к году до 3,01 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные АЦП и агентства «Infoline-аналитика».
Число заказов за квартал увеличилось на 21,3% до 2,45 млрд, а количество пользователей выросло на 10,1% до 92,4 млн человек. При этом средняя стоимость заказа снизилась примерно на 8,5%.
«Даже в условиях внешнего воздействия и ограничений в логистике цифровые платформы продолжают развиваться, привлекать новых покупателей и предпринимателей», – заявил президент АЦП Ораз Дурдыев.
Число продавцов на платформах превысило 1,5 млн, увеличившись за год на 17,8%, говорится в пресс-релизе АЦП. Доля малого и среднего бизнеса среди них составила 87,4%, сохранившись на уровне прошлого года. Количество пунктов выдачи заказов достигло 199 500, что на 12% больше, чем годом ранее. В целом за январь – сентябрь 2026 г. товарооборот участников АЦП увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов за девять месяцев выросло на 31,1%.
2 ноября стало известно, что количество ПВЗ Ozon по итогам девяти месяцев 2026 г. выросло примерно на 25% в годовом выражении и превысило 94 000 точек против 78 000 годом ранее. Почти 40% из них расположены в населенных пунктах с численностью населения до 50 000 человек.
27 августа АЦП сообщало, что число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%, превысив 1,5 млн лиц. Там отметили, что доля малого и среднего бизнеса среди них составила 87,9%.