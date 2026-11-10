Товарооборот цифровых платформ вырос на 11% в III квартале

Число продавцов на платформах превысило 1,5 млн, увеличившись за год на 17,8%, говорится в пресс-релизе АЦП. Доля малого и среднего бизнеса среди них составила 87,4%, сохранившись на уровне прошлого года. Количество пунктов выдачи заказов достигло 199 500, что на 12% больше, чем годом ранее. В целом за январь – сентябрь 2026 г. товарооборот участников АЦП увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов за девять месяцев выросло на 31,1%.