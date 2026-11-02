Число пунктов выдачи Ozon увеличилось на 25% за год

По его словам, наиболее быстро растет спрос на товары в небольших городах и селах. За год число клиентов Ozon в населенных пунктах с населением менее 50 000 человек увеличилось на треть, а количество заказов – почти на 80%. По итогам девяти месяцев каждый третий заказ маркетплейса был доставлен жителям таких территорий.