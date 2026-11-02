Число пунктов выдачи Ozon увеличилось на 25% за год
Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon по итогам девяти месяцев 2026 г. выросло примерно на 25% в годовом выражении и превысило 94 000 точек против 78 000 годом ранее. Почти 40% из них расположены в населенных пунктах с численностью населения до 50 000 человек, сообщил вице-президент маркетплейса по взаимодействию с органами государственной власти Игорь Зимин.
По его словам, наиболее быстро растет спрос на товары в небольших городах и селах. За год число клиентов Ozon в населенных пунктах с населением менее 50 000 человек увеличилось на треть, а количество заказов – почти на 80%. По итогам девяти месяцев каждый третий заказ маркетплейса был доставлен жителям таких территорий.
Зимин отметил, что компания продолжает финансовую поддержку предпринимателей, открывающих новые ПВЗ. За девять месяцев на эти цели направили более 7,5 млрд руб., до конца года планируется выделить еще не менее 2,5 млрд руб. Размер поддержки одной точки может достигать 5,28 млн руб. в течение первого года работы. По оценке компании, средний срок окупаемости ПВЗ составляет шесть месяцев.
Наибольший прирост заказов в малых населенных пунктах зафиксирован в Тыве (190%), Чечне (145%), Дагестане (143%) и Мордовии (142%).
19 октября стало известно, что Ozon введет агентский платеж для владельцев ПВЗ с 1 декабря. Его размер не превысит 1% вознаграждения за заказы, а для точек, работающих менее года, составит 1 руб.
14 сентября маркетплейс начал размещать невыкупленные товары непосредственно в пунктах выдачи. Это позволит использовать ПВЗ в качестве небольших логистических центров.