Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,181+0,91%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 477,8-1,4%RTSI968,94-1,4%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,11+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы-»

Сейчас гонщику 20 лет
Максим Цуланов
Fernando Llano / AP Photo
Fernando Llano / AP Photo

20-летний итальянец Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира «Формулы-1», отметил Reuters.

Антонелли 1 ноября финишировал третьим за команду Mercedes на Гран-при Мехико. Первое место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, второе – Льюис Хэмилтон из команды Ferrari. Антонелли отстал от победителя на 4,006 сек.

«Я потерял дар речи. Пытаюсь осмыслить произошедшее. Это был невероятный сезон, и разделить этот подиум с Максом и Льюисом – это действительно невероятно. И с нетерпением жду новых сражений в будущем», – сказал Антонелли.

Антонелли также стал первым с 1953 г. итальянским гонщиком, выигравшим чемпионат «Формулы-1». Тогда титул взял Альберто Аскари. 

Прошлым самым молодым чемпионом был немец Себастьян Феттель. Он завоевал свой первый из четырех титулов в составе Red Bull в 23 года в 2010 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь