Антонелли стал самым молодым чемпионом «Формулы-»Сейчас гонщику 20 лет
20-летний итальянец Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира «Формулы-1», отметил Reuters.
Антонелли 1 ноября финишировал третьим за команду Mercedes на Гран-при Мехико. Первое место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, второе – Льюис Хэмилтон из команды Ferrari. Антонелли отстал от победителя на 4,006 сек.
«Я потерял дар речи. Пытаюсь осмыслить произошедшее. Это был невероятный сезон, и разделить этот подиум с Максом и Льюисом – это действительно невероятно. И с нетерпением жду новых сражений в будущем», – сказал Антонелли.
Антонелли также стал первым с 1953 г. итальянским гонщиком, выигравшим чемпионат «Формулы-1». Тогда титул взял Альберто Аскари.
Прошлым самым молодым чемпионом был немец Себастьян Феттель. Он завоевал свой первый из четырех титулов в составе Red Bull в 23 года в 2010 г.