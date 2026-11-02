Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,183+0,92%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 477,48-1,42%RTSI968,85-1,41%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,09+0,2%
Главная / Политика /

Шойгу связал действия Запада с приближением России к победе на Украине

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чем ближе Россия приближается к победе в украинском конфликте, тем агрессивнее становится Запад. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в приветствии к участникам международной недели «Народы России».

«Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки», – сказал он.

Шойгу заявил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось: «Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным. Представитель Кремля отметил, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но, с другой стороны, – «зачем они там нужны сейчас с таким подходом».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её