Шойгу связал действия Запада с приближением России к победе на Украине

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным. Представитель Кремля отметил, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но, с другой стороны, – «зачем они там нужны сейчас с таким подходом».