Шойгу связал действия Запада с приближением России к победе на Украине
Чем ближе Россия приближается к победе в украинском конфликте, тем агрессивнее становится Запад. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в приветствии к участникам международной недели «Народы России».
«Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки», – сказал он.
Шойгу заявил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось: «Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным. Представитель Кремля отметил, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но, с другой стороны, – «зачем они там нужны сейчас с таким подходом».