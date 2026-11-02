Кабмин временно запретил экспорт некоторых видов нефтехимической продукции

31 октября кабмин продлил запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России производителями, до 31 января 2027 г. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 г., а для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение вводили до 31 октября 2026 г.