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Кабмин временно запретил экспорт некоторых видов нефтехимической продукции

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России ввело временный трехмесячный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтехимической продукции. Об этом сообщили в кабмине.

Как уточнили в ведомстве, ограничение распространяется на каменноугольный и нефтяной бензолы, толуол, ортоксилол, параксилол и фенол. Эти вещества используются в производстве лакокрасочных материалов для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляции кабельной продукции, а также в медицинской отрасли.

Как пояснили в правительстве, мера направлена на поддержание стабильного снабжения российских промышленных предприятий необходимым сырьем.

При этом запрет не затрагивает вывоз продукции в рамках международных транзитных перевозок и поставки по линии международной гуманитарной помощи. Также предусмотрено исключение для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

31 октября кабмин продлил запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России производителями, до 31 января 2027 г. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 г., а для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение вводили до 31 октября 2026 г.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о готовящемся продлении запрета на экспорт дизеля. Он отметил, что при этом для отдельных поставок на мировые рынки сохранят исключения.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 31 октября включительно. Для компаний, не являющихся производителями, ограничения уже действуют до 31 января 2027 г.

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