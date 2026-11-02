Fix Price закрыл все магазины в Монголии

Fix Price начал работать на местном рынке в январе 2023 г. Тогда ритейлер открыл два магазина в столице страны – Улан-Баторе. К концу сентября 2025 г. их число выросло до четырех. Все эти точки работали по франшизе. Пилотный проект мог оказаться неудачным, полагает руководитель отдела sell-side аналитики по акциям Совкомбанка Вячеслав Бердников. По его словам, на это указывает то, что сеть в этом регионе перестала расти, что может означать, что интереса к ее дальнейшему развитию не было. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допускает, что работа магазинов в Монголии могла быть нерентабельной, а емкость и потенциал рынка – недостаточными для продолжения бизнеса.