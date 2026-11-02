Fix Price закрыл все магазины в Монголии

Fix Price закрыл все магазины в МонголииСкорее всего, из-за слабого потенциала местного рынка, считают эксперты
Ритейлер Fix Price закрыл все магазины под своими вывесками в Монголии. Об этом говорится в отчете об операционных результатах международной компании Fix Price Group PLC. Из него следует, что в начале 2026 г. в этой стране функционировали три торговые точки, на конец сентября все они числились как неработающие. Причины их закрытия и планы дальнейшего присутствия в Монголии в компании не прокомментировали.
Fix Price начал работать на местном рынке в январе 2023 г. Тогда ритейлер открыл два магазина в столице страны – Улан-Баторе. К концу сентября 2025 г. их число выросло до четырех. Все эти точки работали по франшизе. Пилотный проект мог оказаться неудачным, полагает руководитель отдела sell-side аналитики по акциям Совкомбанка Вячеслав Бердников. По его словам, на это указывает то, что сеть в этом регионе перестала расти, что может означать, что интереса к ее дальнейшему развитию не было. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допускает, что работа магазинов в Монголии могла быть нерентабельной, а емкость и потенциал рынка – недостаточными для продолжения бизнеса.
Старший аналитик «Эйлера» по сектору розничной торговли Николай Ковалев считает, что решение о ликвидации этих точек, скорее всего, приняли локальные партнеры. Сеть могла тестировать зарубежные рынки, но в итоге не достичь объема продаж, необходимого для выхода на рентабельность, допускает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Среди возможных сложностей по работе в данной стране он называет ограниченный выбор местных поставщиков, проблемы с логистикой и импортом, а также давление со стороны конкурентов. Решение о закрытии точек, вероятно, принималось по совокупности факторов, резюмирует эксперт.
Fix Price также сократила количество франчайзинговых магазинов в Киргизии и ОАЭ, сказано в отчете. В январе – сентябре их число уменьшилось с 6 до 4 и с 4 до 3 соответственно. В Узбекистане сеть, напротив, выросла с 27 до 30 точек. В Латвии, Грузии и Армении показатели не изменились. Fix Price сейчас в большей степени сосредоточен на развитии собственной розницы, чем франшизы, объясняет Бурмистров.
Одновременно у ритейлера увеличилось и количество закрытий собственных магазинов за пределами России. За девять месяцев группа отказалась от 20 точек против 13 годом ранее. Больше всего – в Казахстане: там прекратили работу 18 точек против 11 в аналогичный период 2025 г. В Белоруссии, как и годом ранее, закрылись две площадки. Скорее всего, это связано с утратой магазинами прибыльности, ростом рентных ставок и усилением конкуренции, предполагает Бердников. Несмотря на закрытия, Fix Price остается одной из самых быстрорастущих сетей в Казахстане, отмечает Бурмистров со ссылкой на исследования Infoline. Розничный рынок страны активно развивается, а инвестиционная активность компании указывает на намерение продолжить экспансию, считает он. Закрытия отдельных магазинов эксперт объясняет особенностями их расположения.
Ритейлер за девять месяцев также открыл за рубежом 84 точки, следует из отчета. Это на 6,3% больше, чем было год назад. В Белоруссии сеть запустила 38 объектов против 25 годом ранее, в Казахстане – 36 (в 2025 г. было 54). Еще 10 магазинов появились в Сербии. С учетом закрытий чистый прирост собственной зарубежной сети составил 64 точки против 66 в январе –сентябре 2025 г.
В целом зарубежная сеть Fix Price с учетом франшизы за три квартала увеличилась на 59 магазинов – до 925 штук. Крупнейшими рынками группы за пределами России на конец сентября оставались Белоруссия и Казахстан – 411 и 408 точек соответственно. Всего Fix Price по итогам девяти месяцев насчитывала 8219 объектов в 10 странах, включая 7294 в России.