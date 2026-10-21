Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,345-0,59%CHKZ15 000-0,66%CHMK3 805+13,58%IMOEX2 472,26+1,65%RTSI939,6+1,61%RGBI111,68-0,04%RGBITR770,97-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Российские ритейлеры стали чаще закрывать физические магазины

Это связано с ростом затрат на содержание таких точек и активным развитием онлайн-торговли
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Порядка 60 российских ритейлеров в этом году приступили к оптимизации портфеля своих магазинов. Такие данные на конец III квартала приводит консалтинговая компания NF Group. По словам ее представителя, по сравнению с апрелем – июнем число таких игроков выросло на 54%. Как данный показатель изменился за год, он не сказал, уточнив, что организация занимается таким подсчетом лишь с начала 2026 г.

В исследовании NF Group уточняется, что под оптимизацией подразумевается сокращение числа точек, отказ от офлайн-формата или возникновение у компаний финансовых сложностей. Больше всего брендов (37), пересмотревших в этом году стратегию своего развития, специализируются на продажах одежды и обуви, еще по четыре – на реализации товаров для дома, а также косметики и парфюмерии, три марки относятся к предприятиям общественного питания. Остальные занимаются бытовой техникой и электроникой, ювелирными изделиями и пр.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте