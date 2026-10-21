Российские ритейлеры стали чаще закрывать физические магазины

В исследовании NF Group уточняется, что под оптимизацией подразумевается сокращение числа точек, отказ от офлайн-формата или возникновение у компаний финансовых сложностей. Больше всего брендов (37), пересмотревших в этом году стратегию своего развития, специализируются на продажах одежды и обуви, еще по четыре – на реализации товаров для дома, а также косметики и парфюмерии, три марки относятся к предприятиям общественного питания. Остальные занимаются бытовой техникой и электроникой, ювелирными изделиями и пр.