Российские ритейлеры стали чаще закрывать физические магазины

Российские ритейлеры стали чаще закрывать физические магазиныЭто связано с ростом затрат на содержание таких точек и активным развитием онлайн-торговли
Порядка 60 российских ритейлеров в этом году приступили к оптимизации портфеля своих магазинов. Такие данные на конец III квартала приводит консалтинговая компания NF Group. По словам ее представителя, по сравнению с апрелем – июнем число таких игроков выросло на 54%. Как данный показатель изменился за год, он не сказал, уточнив, что организация занимается таким подсчетом лишь с начала 2026 г.
В исследовании NF Group уточняется, что под оптимизацией подразумевается сокращение числа точек, отказ от офлайн-формата или возникновение у компаний финансовых сложностей. Больше всего брендов (37), пересмотревших в этом году стратегию своего развития, специализируются на продажах одежды и обуви, еще по четыре – на реализации товаров для дома, а также косметики и парфюмерии, три марки относятся к предприятиям общественного питания. Остальные занимаются бытовой техникой и электроникой, ювелирными изделиями и пр.