Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,181+0,91%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 478,35-1,38%RTSI969,17-1,38%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,11+0,2%
Главная / Финансы /

«Известия»: банки навязывают россиянам согласие на рекламу при открытии карт

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские банки «вынуждают» клиентов соглашаться на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на жалобы и решения судов по спорам с кредитными организациями.

Издание обратило внимание, что согласие на рекламу в некоторых случаях включено в стандартные документы банка или в сам порядок оформления услуг. Подобную практику обнаружили у Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, «Ozon-банка».

В ЦБ заявили, что проставленные за клиента отметки о согласии на рекламу недопустимы. Опрошенные эксперты указали, такая системная практика в основном у крупных розничных кредитных организаций.

«Ведомости» писали в июне, что около 30% рекламных звонков из общего количества массовых вызовов делают банки. В I квартале 2026 г. банки сделали примерно 1,2 млрд звонков, или по 400 млн вызовов ежемесячно. Под массовыми вызовами подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые совершают кол-центры.

Читайте также:Операторы и банки отложили ограничения на немаркированные звонки до 13 ноября
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её