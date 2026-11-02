«Известия»: банки навязывают россиянам согласие на рекламу при открытии карт

«Ведомости» писали в июне, что около 30% рекламных звонков из общего количества массовых вызовов делают банки. В I квартале 2026 г. банки сделали примерно 1,2 млрд звонков, или по 400 млн вызовов ежемесячно. Под массовыми вызовами подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые совершают кол-центры.