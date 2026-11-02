«Известия»: банки навязывают россиянам согласие на рекламу при открытии карт
Российские банки «вынуждают» клиентов соглашаться на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на жалобы и решения судов по спорам с кредитными организациями.
Издание обратило внимание, что согласие на рекламу в некоторых случаях включено в стандартные документы банка или в сам порядок оформления услуг. Подобную практику обнаружили у Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, «Ozon-банка».
В ЦБ заявили, что проставленные за клиента отметки о согласии на рекламу недопустимы. Опрошенные эксперты указали, такая системная практика в основном у крупных розничных кредитных организаций.
«Ведомости» писали в июне, что около 30% рекламных звонков из общего количества массовых вызовов делают банки. В I квартале 2026 г. банки сделали примерно 1,2 млрд звонков, или по 400 млн вызовов ежемесячно. Под массовыми вызовами подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые совершают кол-центры.