Глава ФЕОР рассказал, почему часть уехавших в Израиль возвращаются в РФ

Глава ФЕОР рассказал, почему часть уехавших в Израиль возвращаются в РФЗаметный поток возвращений был после нападения «Хамаса» на Израиль
Репатрианты, которые уехали в Израиль, возвращаются в Россию из-за экономических и культурных обстоятельств, а также из-за угрозы для жизни. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода. По его словам, заметный поток возвращений был после 7 октября 2023 г. (произошло нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль. – «Ведомости») и в целом после обострения военных действий на Ближнем Востоке.
«Но люди возвращались и раньше: кто-то просто не нашел себя в Израиле. Российское и израильское общества существенно различаются. Израильское общество во многом ближневосточное, а российская культура – особое сочетание западных и восточных традиций», – сказал Борода.
По словам Бороды, эмиграция россиян в Израиль в 2022 г. не связана напрямую с началом спецоперации. Для многих причиной отъезда стали опасения, связанные с возможной мобилизацией, пояснил он. «Молодые люди, которые не видели себя в военной форме или считали, что смогут принести больше пользы в мирной жизни, уезжали из-за этих опасений», – рассказал Борода. Но, когда риск новой волны мобилизации стал восприниматься как менее вероятный, некоторые начали возвращаться, уточнил он.
Борода также считает, что людям гуманитарных профессий особенно непросто найти себя за рубежом, поскольку их профессиональная жизнь связана с Россией, русским языком и культурой. В целом за 27 лет работы ФЕОР было несколько волн эмиграции в Израиль и обратной миграции – возвращения людей в Россию, рассказал Борода. Некоторые люди получили израильское гражданство, пытались устроить там жизнь, но не нашли себя и вернулись в привычную культурную среду, в города, где родились и выросли, добавил он.