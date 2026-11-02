Глава ФЕОР рассказал, почему часть уехавших в Израиль возвращаются в РФ

Борода также считает, что людям гуманитарных профессий особенно непросто найти себя за рубежом, поскольку их профессиональная жизнь связана с Россией, русским языком и культурой. В целом за 27 лет работы ФЕОР было несколько волн эмиграции в Израиль и обратной миграции – возвращения людей в Россию, рассказал Борода. Некоторые люди получили израильское гражданство, пытались устроить там жизнь, но не нашли себя и вернулись в привычную культурную среду, в города, где родились и выросли, добавил он.