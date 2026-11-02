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11 человек ранены при пожаре на месторождении в Туве

Инна Шульгина

После пожара на Межегейском месторождении в Туве ранены 11 человек, сообщает МЧС России.

Состояние четверых госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав Тувы.

Пострадавшие находятся в травматологическом отделении республиканской больницы.

Пожар на Межегейском месторождении в Тандинском районе Тувы начался в ночь на 2 ноября. По данным МЧС России, к прибытию первых подразделений горело одноэтажное здание на площади 250 кв.м. Пожар ликвидирован, к тушению привлекались 59 человек и 19 единиц техники. Из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек.

Предварительной причиной пожара, по данным ведомства, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания.

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