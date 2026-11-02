Гостиничный рынок Сочи может столкнуться с переизбытком предложения

За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории 3–5 звезд совокупно на 954 номера. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. По числу комнат, по ее данным, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Однако по сравнению с пиковыми 2018, 2020 и 2022 годами ввод является достаточно сдержанным, отмечает руководитель консалтинговой платформы Ricci Светлана Шорина. При этом, по статистике Umbrella Consulting Group, в январе – октябре гостиничный рынок всей страны пополнился только 10 гостиницами 3–5 звезд на 2000 номеров (-62% год к году). Впрочем, эта компания учитывает только отели от 100 комнат.