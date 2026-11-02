Гостиничный рынок Сочи может столкнуться с переизбытком предложения

Гостиничный рынок Сочи может столкнуться с переизбытком предложенияТолько за год номерной фонд там вырос почти в 1,5 раза
За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории 3–5 звезд совокупно на 954 номера. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. По числу комнат, по ее данным, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Однако по сравнению с пиковыми 2018, 2020 и 2022 годами ввод является достаточно сдержанным, отмечает руководитель консалтинговой платформы Ricci Светлана Шорина. При этом, по статистике Umbrella Consulting Group, в январе – октябре гостиничный рынок всей страны пополнился только 10 гостиницами 3–5 звезд на 2000 номеров (-62% год к году). Впрочем, эта компания учитывает только отели от 100 комнат.
Как уточняет представитель Ricci, в Сочи в текущем году заработали «Космос смарт Лазаревское», «Атриум авеню», «Лазиум хотел энд спа», парк-отель «Южная ривьера» и «Lavicon отель Фрегат». Последний открылся после реновации, поэтому его фонд не является чистым приростом предложения, уточняет основатель Hotels Consultancy Brokerage Ангелина Саратонга. Еще четыре объекта на 1140 номеров, по информации Ricci, должны быть завершены до конца года: «Азимут сити отель центр Сочи», Lotte Hotel Sochi, Courtyard by Marriott Sochi и санаторий «Волна».