«Формула-1» «цинично» изменила позицию в споре с российским промоутером

После начала спецоперации на Украине «Формула-1» отменила Гран-при России в Сочи, а в марте 2022 г. разорвала с «Росгонками» контракт, действовавший до 2025 г. Сославшись на санкции, «Формула-1» отказалась вернуть российскому партнеру $24 млн промоутерского взноса за 2022 г. «Формула-1» опасается, что «Росгонки» все еще связаны с ВТБ или контролируются госбанком: он был соучредителем компании, но вышел из АНО в марте 2022 г. «Росгонки» настаивают, что «Формула-1» ошибается, и в августе 2025 г. обратились с иском в Высокий суд.