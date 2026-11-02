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Главная / Финансы /

«Формула-1» «цинично» изменила позицию в споре с российским промоутером

Она потребовала от «Росгонок» оплаты за сорванные мероприятия
Артем Кульша
Сергей Фадеичев / ТАСС
Сергей Фадеичев / ТАСС

Владелец коммерческих прав на «Формулу-1» – британская Formula One World Championship Ltd изменила позицию и потребовала от промоутера российского этапа автогонок АНО «Росгонки» оплаты за мероприятия, не состоявшиеся в 2022–2023 гг. Об этом со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса сообщил юридический ресурс Law360. Сумма в них не упоминается.

После начала спецоперации на Украине «Формула-1» отменила Гран-при России в Сочи, а в марте 2022 г. разорвала с «Росгонками» контракт, действовавший до 2025 г. Сославшись на санкции, «Формула-1» отказалась вернуть российскому партнеру $24 млн промоутерского взноса за 2022 г. «Формула-1» опасается, что «Росгонки» все еще связаны с ВТБ или контролируются госбанком: он был соучредителем компании, но вышел из АНО в марте 2022 г. «Росгонки» настаивают, что «Формула-1» ошибается, и в августе 2025 г. обратились с иском в Высокий суд.

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