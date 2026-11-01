Axios: Нетаньяху призвал Трампа возобновить войну против Ирана после выборов

При этом сам Трамп сказал журналистам в субботу, что переговоры с Ираном идут «нормально», и отметил, что он «сильно не торопится». По его словам, иранцы хотят заключить сделку. «Но они не очень надежные… Они заключают сделку, а потом отказываются», – сказал американский президент.