Axios: Нетаньяху призвал Трампа возобновить войну против Ирана после выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в субботу призвал нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс на следующей неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильский и американский источники.
По данным источников, Трамп пока хочет дать шанс переговорам с Ираном, но эта стратегия беспокоит Нетаньяху. Израильский источник назвал разговор «жестким», американский – «прямым».
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо главе высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи о возможности возобновления переговоров, напоминает издание.
При этом сам Трамп сказал журналистам в субботу, что переговоры с Ираном идут «нормально», и отметил, что он «сильно не торопится». По его словам, иранцы хотят заключить сделку. «Но они не очень надежные… Они заключают сделку, а потом отказываются», – сказал американский президент.
При этом Трамп заявил, что США все еще должны «разобраться» с одним-двумя ядерными объектами в Иране. «Мы можем сделать это за 10 минут. У нас это запланировано», – сказал он.
По данным Axios, катарские посредники встречались с иранскими официальными лицами в воскресенье третий день подряд, чтобы достичь соглашения о возобновлении прямых переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашения пока нет, уточнив, что сделка зависит от ответа США на вопросы Ирана.