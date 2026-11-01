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Армия России поразила судно с грузами для ВСУ у берегов Одессы

Антон Потоков

Вооруженные силы России поразили судно, доставлявшее грузы военного значения для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Удар был нанесен беспилотниками. Сухогруз находился в 16 км юго-восточнее Одессы на переходе морем.

Днем 1 ноября ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в Белозерском в Донецкой народной республике. В Харьковской области расчет «Торнадо-С» ликвидировал склад боеприпасов и логистический узел ВСУ.

В ночь на 31 октября под удар российских военных попали объекты управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области Украины. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники ВСУ из западных регионов страны.

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