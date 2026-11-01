Захарова сравнила Каллас с пугалом в саду Евросоюза
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу евродипломатии Каю Каллас с пугалом в европейском саду. Так Захарова прокомментировала «Комсомольской правде» заявление Каллас о том, что решение президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре «вызывает целый ряд вопросов».
«Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – сказала Захарова. По ее словам, мнение Каллас по саммиту G20, который пройдет 14–15 декабря в США, никому не интересно.
Каллас в интервью Bloomberg сказала, что участие Путина в саммите лидеров «большой двадцатки» во Флориде рискует узаконить возвращение России на международные форумы.
По данным The Atlantic, Трамп хочет, чтобы Путин и президент Украины Владимир Зеленский приехали на встречу готовыми подписать мирное соглашение, а он выступил бы посредником в урегулировании. Примет ли российский лидер приглашение, Кремль пока не сообщал.
В подкасте The Benny Show Трамп заявил, что сделка по Украине может быть заключена в ближайшее время.