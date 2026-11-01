«Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – сказала Захарова. По ее словам, мнение Каллас по саммиту G20, который пройдет 14–15 декабря в США, никому не интересно.