The Atlantic: Трамп хочет заключить соглашение по Украине на G20 в декабре

Саммит запланирован на декабрь 2026 г. в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. По данным издания, президент США хотел бы, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский прибыли на встречу готовыми заключить соглашение, а сам он смог выступить посредником в урегулировании конфликта.