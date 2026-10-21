The Atlantic: Трамп хочет заключить соглашение по Украине на G20 в декабре
Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в декабре на саммите G20, который пройдет недалеко от Майами. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на советника американского лидера.
Саммит запланирован на декабрь 2026 г. в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. По данным издания, президент США хотел бы, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский прибыли на встречу готовыми заключить соглашение, а сам он смог выступить посредником в урегулировании конфликта.
Зеленский ранее выразил готовность принять участие в саммите и встретиться с российским лидером для обсуждения прекращения боевых действий. При этом Путин пока не подтвердил свое участие. Издание отмечает, что украинская сторона опасается заключения договоренностей без учета позиции Киева.
21 октября Путин предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обсудить возможность встречи с Трампом в Китае. Предложение прозвучало во время переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
На той же встрече Уиткофф передал Путину документы с подходами к украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные предложения.
20 октября Зеленский провел переговоры с Уиткоффом в Осло. Во встрече участвовали лидеры Норвегии и Финляндии. Стороны обсудили гарантии безопасности Украины и перспективы мирного урегулирования.