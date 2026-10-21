Уиткофф привез Путину документы по украинскому урегулированию

В тот же день журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что Киев предложил на встрече в Осло новые инициативы. По оценке источника, участники переговоров достигли существенного прогресса в согласовании подхода к дальнейшему взаимодействию с Россией.