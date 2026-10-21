Уиткофф привез Путину документы по украинскому урегулированию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновском дворце.
21 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф представит Москве результаты переговоров с Зеленским. «Теперь он, вооружившись этими идеями, сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной. Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – сказал Рубио.
В тот же день журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что Киев предложил на встрече в Осло новые инициативы. По оценке источника, участники переговоров достигли существенного прогресса в согласовании подхода к дальнейшему взаимодействию с Россией.
20 октября Financial Times писала, что переговоры в Осло затронули гарантии безопасности Украины, ее экономическое восстановление, а также формирование новой системы безопасности и развитие экономических связей с Россией.