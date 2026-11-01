ЦОДД рекомендовал московским автомобилистам сменить летние шины на зимние
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автомобилистам сменить летние шины на зимние. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
По данным ЦОДД, стоит ориентироваться на устойчивое снижение среднесуточной температуры до +5...+7 градусов и ниже, а также учитывать прогноз на ближайшие дни. Если ночью ожидаются заморозки, замену резины откладывать не стоит. На холоде резиновая смесь летних шин твердеет: сцепление с асфальтом ухудшается, тормозной путь растет, а устойчивость автомобиля при маневрах снижается.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчивой холодной погоды автомобилистам рекомендуют не откладывать замену летних шин на зимние. По его словам, особенно внимательно за прогнозом стоит следить тем, кто выезжает рано утром или поздно вечером, когда температура ниже и возможно образование гололедицы, а также при поездках в область. Водителям рекомендуют сменить шины заранее, не дожидаясь первого снегопада.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимум составил -0,8 градуса. Еще один сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец отмечал, что 30 октября и 1 ноября станут последними теплыми днями уходящего «феноменального бабьего лета».