ЦОДД рекомендовал московским автомобилистам сменить летние шины на зимние

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчивой холодной погоды автомобилистам рекомендуют не откладывать замену летних шин на зимние. По его словам, особенно внимательно за прогнозом стоит следить тем, кто выезжает рано утром или поздно вечером, когда температура ниже и возможно образование гололедицы, а также при поездках в область. Водителям рекомендуют сменить шины заранее, не дожидаясь первого снегопада.