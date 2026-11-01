Пасечник: при ударах ВСУ в ЛНР погибли четыре человека
Четыре мирных жителя ЛНР погибли, еще двое получили ранения из-за атак ВСУ на гражданский транспорт. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Удар был совершен на автодороге в Беловодском муниципальном округе, где был атакован автобус с работниками маслозавода. Там погиб мужчина, две женщины пострадали. Кроме того, на участке дороги Старобельск – Беловодск БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар по гражданскому автомобилю – в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа. Погиб мужчина.
Силы ПВО сбили над территорией региона около 50 воздушных целей.
В ночь на 1 ноября над российским регионами уничтожили 235 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом.
Больше всего дронов атаковали Нижегородскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом более 100 БПЛА, повреждение получило промышленное предприятие в Кстовском районе. На фоне этого местные власти призвали водителей не создавать «ажиотаж» на заправках.