Пасечник: при ударах ВСУ в ЛНР погибли четыре человека

Удар был совершен на автодороге в Беловодском муниципальном округе, где был атакован автобус с работниками маслозавода. Там погиб мужчина, две женщины пострадали. Кроме того, на участке дороги Старобельск – Беловодск БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар по гражданскому автомобилю – в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа. Погиб мужчина.