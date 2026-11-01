Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря
Россия введет визы для граждан Черногории в конце 2026 г. Это следует из заявления посольства РФ в стране.
«Срок освобождения от обязательств по его выполнению [соглашения между правительствами РФ и Черногории об условиях взаимных поездок] истекает 30 декабря 2026 г.», – говорится в сообщении.
Заявление об этом было опубликовано вскоре после вступления в силу визового режима для россиян на въезд в Черногорию. Новые правила вступили в силу после прекращения действия двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 г.
Теперь стоимость оформления визы для граждан РФ составит 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет. Подать документы можно в посольстве Черногории в Москве или визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.