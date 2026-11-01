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Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря

Максим Цуланов
Anastasiia Malai / Unsplash
Anastasiia Malai / Unsplash

Россия введет визы для граждан Черногории в конце 2026 г. Это следует из заявления посольства РФ в стране.

«Срок освобождения от обязательств по его выполнению [соглашения между правительствами РФ и Черногории об условиях взаимных поездок] истекает 30 декабря 2026 г.», – говорится в сообщении.

Заявление об этом было опубликовано вскоре после вступления в силу визового режима для россиян на въезд в Черногорию. Новые правила вступили в силу после прекращения действия двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 г.

Теперь стоимость оформления визы для граждан РФ составит 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет. Подать документы можно в посольстве Черногории в Москве или визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. 

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