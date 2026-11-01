Европа заблокировала отправку 60 000 тонн российских удобрений в Африку

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» 28 октября, заявил, что Россия поставила в Африку 13 млн т агропродукции с начала года. В МИД России говорили, что Москва готова поставить африканским странам весь объем зерна, предусмотренный действующими контрактами, по альтернативным маршрутам.