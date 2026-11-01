Европа заблокировала отправку 60 000 тонн российских удобрений в Африку
Европейские санкции привели к блокировке поставки 60 000 т удобрений из России для африканских стран. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, передает «РИА Новости».
«Сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 000 т удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», – сказала она.
При этом с момента введения санкций удалось доставить более 200 000 т удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» 28 октября, заявил, что Россия поставила в Африку 13 млн т агропродукции с начала года. В МИД России говорили, что Москва готова поставить африканским странам весь объем зерна, предусмотренный действующими контрактами, по альтернативным маршрутам.