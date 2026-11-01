Германия не выполнила план по заполнению газовых хранилищ перед похолоданием

В министерстве экономики Германии заявили, что текущих запасов должно хватить на зиму, а источники поставок «сейчас более диверсифицированы, чем в начале энергетического кризиса»: газ поступает по трубопроводам из Норвегии, через терминалы СПГ и от европейских соседей. При этом, как отметила руководитель исследований по мировым энергетическим рынкам и водороду в аналитическом центре Aurora Energy Research Анис Ганболд, начало зимы с рекордно низкими запасами делает Европу крайне уязвимой к волатильному мировому рынку СПГ и вынуждает конкурировать за американские поставки с Китаем и Японией.