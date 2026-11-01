Германия не выполнила план по заполнению газовых хранилищ перед похолоданием
Германия не достигнет целевого показателя заполнения газовых хранилищ к 1 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на министерство экономики страны. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября запасы были заполнены лишь на 61,17% при цели около 70%. Дефицит возник, несмотря на усилия властей по наращиванию закупок через государственную компанию SEFE.
Отставание совпало с приходом холодов: в ближайшие дни холодная погода распространится по Германии и большей части Европы, что может повысить спрос на газ для отопления. Средние температуры в Берлине, Франкфурте и Мюнхене ожидаются на 2–4 градуса ниже нормы, на юге и востоке страны возможны заморозки, сообщила метеослужба DWD.
Цены на газ в Европе уже выросли в три раза с начала года из-за перебоев в мировой энерготорговле на фоне войны с Ираном, а неопределенность вокруг конфликта затруднила накопление запасов. Газовые буферы Германии отстают от среднего по ЕС уровня в 75%. Это делает крупнейшую экономику Европы особенно уязвимой к зимним пикам спроса. На прошлой неделе европейские фьючерсы на газ превысили 100 евро за МВтч впервые с 2022 г.
В министерстве экономики Германии заявили, что текущих запасов должно хватить на зиму, а источники поставок «сейчас более диверсифицированы, чем в начале энергетического кризиса»: газ поступает по трубопроводам из Норвегии, через терминалы СПГ и от европейских соседей. При этом, как отметила руководитель исследований по мировым энергетическим рынкам и водороду в аналитическом центре Aurora Energy Research Анис Ганболд, начало зимы с рекордно низкими запасами делает Европу крайне уязвимой к волатильному мировому рынку СПГ и вынуждает конкурировать за американские поставки с Китаем и Японией.
30 октября представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград на правительственном брифинге признала, что Германия не сможет довести заполненность подземных газовых хранилищ до целевого уровня в 70% к 1 ноября.
9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.