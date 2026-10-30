Власти Германии признали отставание от плана по запасам газа
Германия не сможет довести заполненность подземных газовых хранилищ до целевого уровня в 70% к 1 ноября. Об этом заявила представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград на правительственном брифинге.
«В настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет около 62%, то есть средний показатель в 70% не достигнут», – заявила Унград (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, нынешняя ситуация существенно отличается от положения в 2022 г. Германия может оперативно получать дополнительные объемы топлива благодаря четырем государственным терминалам для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также двум частным терминалам компании Deutsche Regas.
Унград подчеркнула, что эти мощности обеспечат поставки СПГ на протяжении всего отопительного сезона. Кроме того, Германия продолжит получать газ из Норвегии и других европейских стран по трубопроводам.
30 октября сообщалось, что биржевая цена газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м впервые с декабря 2022 г. В ходе торгов в пятницу стоимость газа с поставкой на следующий день на нидерландском хабе TTF достигла $1204 за 1000 куб. м, или около 104 евро за МВт\ч. Декабрьский фьючерс на этом хабе подорожал примерно до $1190 за 1000 куб. м (102,76 евро за МВт\ч).
9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.