Власти Германии признали отставание от плана по запасам газа

30 октября сообщалось, что биржевая цена газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м впервые с декабря 2022 г. В ходе торгов в пятницу стоимость газа с поставкой на следующий день на нидерландском хабе TTF достигла $1204 за 1000 куб. м, или около 104 евро за МВт\ч. Декабрьский фьючерс на этом хабе подорожал примерно до $1190 за 1000 куб. м (102,76 евро за МВт\ч).