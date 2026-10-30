Red Wings возглавил экс-глава аэропорта Минеральных Вод Роман Чуев

В Red Wings рассказали, что управленческий опыт Чуева превышает 20 лет, из которых 16 лет связаны с гражданской авиацией. С 2010 г. он руководил аэропортом Минеральных Вод, с 2020 г. по 2026 г. также занимал должность гендиректора «Новапорт холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру, в который входят аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика.