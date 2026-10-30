Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,068-1,09%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,25+0,96%RTSI983,99+1,11%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Red Wings возглавил экс-глава аэропорта Минеральных Вод Роман Чуев

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев, ранее возглавлявший международный аэропорт Минеральных Вод, сообщил ТАСС.

Чуев сменил на посту Игоря Ивлиева, которого компания назначила гендиректором меньше месяца назад – 6 октября. Предыдущий генеральный директор Александр Лебедев возглавлял Red Wings с июня 2025 г.

ТАСС уточнил, что Ивлиев на самом деле занимал должность исполняющего обязанности генерального на время переходного периода после ухода Лебедева. Ивлиев продолжит работу в компании на посту коммерческого директора.

В Red Wings рассказали, что управленческий опыт Чуева превышает 20 лет, из которых 16 лет связаны с гражданской авиацией. С 2010 г. он руководил аэропортом Минеральных Вод, с 2020 г. по 2026 г. также занимал должность гендиректора «Новапорт холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру, в который входят аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь