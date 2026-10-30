Red Wings возглавил экс-глава аэропорта Минеральных Вод Роман Чуев
Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев, ранее возглавлявший международный аэропорт Минеральных Вод, сообщил ТАСС.
Чуев сменил на посту Игоря Ивлиева, которого компания назначила гендиректором меньше месяца назад – 6 октября. Предыдущий генеральный директор Александр Лебедев возглавлял Red Wings с июня 2025 г.
ТАСС уточнил, что Ивлиев на самом деле занимал должность исполняющего обязанности генерального на время переходного периода после ухода Лебедева. Ивлиев продолжит работу в компании на посту коммерческого директора.
В Red Wings рассказали, что управленческий опыт Чуева превышает 20 лет, из которых 16 лет связаны с гражданской авиацией. С 2010 г. он руководил аэропортом Минеральных Вод, с 2020 г. по 2026 г. также занимал должность гендиректора «Новапорт холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру, в который входят аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика.