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Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе БПЛА

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила администрация Харцызского городского округа ДНР в соцсети «ВКонтакте».

По данным местных властей, Лебезнев получил смертельные ранения при ударе БПЛА по гражданским объектам. Он также являлся депутатом Харцызского городского совета.

Гибель Лебезнева подтвердили и в министерстве транспорта ДНР. В ведомстве отметили, что он занимался развитием железнодорожного транспорта, восстановлением поврежденной инфраструктуры и обеспечением бесперебойной работы Донецкой железной дороги.

Минтранс республики выразил соболезнования семье погибшего, его коллегам и коллективу предприятия.

13 сентября в ДНР при атаках украинских беспилотников погибли три человека, включая подростка. Еще двое получили ранения. По словам главы республики Дениса Пушилина, один из дронов атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семья.

10 сентября Пушилин сообщил о двух погибших и семи пострадавших в результате атак БПЛА. Тогда удары пришлись в том числе по производственному предприятию в Донецке и легковому автомобилю в Ясиноватском округе. Были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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