Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе БПЛА

10 сентября Пушилин сообщил о двух погибших и семи пострадавших в результате атак БПЛА. Тогда удары пришлись в том числе по производственному предприятию в Донецке и легковому автомобилю в Ясиноватском округе. Были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.