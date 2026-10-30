Песков: удары Киева по НПЗ не ставят под сомнение переговоры
Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не ставят под сомнение предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», – заявил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
30 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Украина атаковала три НПЗ и один газохимический комплекс. На одном из заводов в результате ударов зафиксировали повреждения.
15 октября Песков подчеркнул, что Украина вступает в серьезное противоречие с мирными усилиями США, нанося удары по российским НПЗ. Пресс-секретарь российского лидера напомнил заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было: удары по НПЗ и объектам энергосектора России продолжались.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.