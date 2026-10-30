Песков: удары Киева по НПЗ не ставят под сомнение переговоры

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.