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Песков: удары Киева по НПЗ не ставят под сомнение переговоры

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не ставят под сомнение предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», – заявил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

30 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Украина атаковала три НПЗ и один газохимический комплекс. На одном из заводов в результате ударов зафиксировали повреждения.

15 октября Песков подчеркнул, что Украина вступает в серьезное противоречие с мирными усилиями США, нанося удары по российским НПЗ. Пресс-секретарь российского лидера напомнил заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было: удары по НПЗ и объектам энергосектора России продолжались.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.

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