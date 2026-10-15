Зеленский отверг предложенное Трампом прекращение ударов по НПЗ

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что параметры энергетического перемирия пока не конкретизированы, а работа над соответствующими договоренностями продолжается. При этом 14 октября Украина атаковала два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. 15 октября беспилотники атаковали НПЗ в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.