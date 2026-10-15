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Зеленский отверг предложенное Трампом прекращение ударов по НПЗ

Анна Виноградова
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. Об этом Зеленский сообщил в интервью Financial Times.

«Запрет [на удары по НПЗ] снят. С этим покончено», – заявил украинский президент.

В интервью Зеленский раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива. Он также выразил недовольство сокращением поступления американских разведданных и ограничениями работы спутниковой связи Starlink. Отдельно Зеленский заявил, что не собирается отказываться от власти.

11 октября Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его утверждению, обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. Москва тогда не подтвердила достижение такой договоренности.

13 октября The New York Times сообщила, что украинская делегация потребовала от США объяснить выгоду отказа от атак на российские НПЗ. Американские переговорщики в ответ напомнили о предоставляемой Киеву поддержке, включая разведданные.

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что параметры энергетического перемирия пока не конкретизированы, а работа над соответствующими договоренностями продолжается. При этом 14 октября Украина атаковала два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. 15 октября беспилотники атаковали НПЗ в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.

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