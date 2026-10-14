Песков: работа по энергетическому перемирию продолжается

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Американский лидер утверждал, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не знают о такой договоренности.