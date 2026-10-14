Песков: работа по энергетическому перемирию продолжается
Россия продолжает работу по вопросу энергетического перемирия с Украиной, параметры которого пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о российских ударах по украинским энергетическим объектам.
Представитель Кремля поинтересовался, какие именно условия перемирия были обозначены американской стороной. «Было ли это конкретизировано?» – спросил он. Получив отрицательный ответ, Песков заявил: «Нет. Вы правы абсолютно, поэтому работа в этом направлении продолжается».
В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. По данным Минобороны РФ, пораженные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Украины.
11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Американский лидер утверждал, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не знают о такой договоренности.
13 октября Песков сообщил о продолжении контактов по вопросу энергетического перемирия. Он не стал комментировать слова Трампа о согласии сторон на прекращение ударов, предложив адресовать соответствующий вопрос президенту США.