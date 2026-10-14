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Главная / Политика /

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и связи Украины

Инна Шульгина

Ночью Армия России поразила объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Пораженные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Украины (ВСУ). Массированный удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

13 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили беспилотниками по логистическому складу «Микуличи» в Киевской области. По данным оборонного ведомства. он использовался для хранения ударных дронов ВСУ.

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