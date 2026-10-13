Минобороны сообщило о поражении склада беспилотников под Киевом
Российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому складу «Микуличи» в Киевской области, который, по данным Минобороны РФ, использовался для хранения ударных дронов ВСУ. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
В министерстве заявили, что днем 13 октября российские войска продолжили наносить удары по логистическим объектам и морским судам, задействованным в поставках военных грузов на Украину.
Кроме того, по данным Минобороны, в Бугском лимане был поражен сухогруз, направлявшийся в порт Николаева. В ведомстве утверждают, что судно перевозило грузы военного и двойного назначения.
В ночь на 13 октября российские военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам логистики Украины. Минобороны сообщило о поражении цеха по производству ракет и беспилотников в Киеве, локомотивного депо «Дарница», а также склада дронов в Николаевской области.
12 октября Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов, следовавших с военными грузами в порты Одессы и Николаева. Тогда же ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Новой почты» в Николаевской области, где, по его данным, хранилось военное имущество ВСУ.
11 октября российские военные сообщили об ударах по логистическому центру в Терновке Николаевской области и сухогрузу, направлявшемуся в порт Черноморска. По утверждению Минобороны, оба объекта использовались для обеспечения украинской армии.