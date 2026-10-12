Армия России поразила два сухогруза при доставке военных грузов для ВСУ

10 октября Минобороны России сообщило, что армия России нанесла удар по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. По данным ведомства, дата-центр использовался для сбора, обработки и хранения разведывательной информации украинской армии. Также ВС РФ поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.