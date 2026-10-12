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Армия России поразила два сухогруза при доставке военных грузов для ВСУ

Сергей Пахомов

Вооруженные силы (ВС) России на переходе морем поразили беспилотниками два судна, доставлявших грузы военного назначения в порты Одесса и Николаев. Об этом Минобороны РФ сообщило в Max.

Отмечается, что российские военные также нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Николаевской области. По данным оборонного ведомства, там хранилось военное имущество ВСУ.

10 октября Минобороны России сообщило, что армия России нанесла удар по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. По данным ведомства, дата-центр использовался для сбора, обработки и хранения разведывательной информации украинской армии. Также ВС РФ поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

9 октября армия России поразила сухогруз в порту Черноморск, который доставлял грузы для обеспечения украинской армии. Также поражен сухогруз, следовавший в порт Одесса.

8 октября ВС РФ поразили здания логистического центра, подстанции электросетей и мобильную установку зенитного ракетного комплекса на территории Украины. Удары нанесли операторы БПЛА объединения «Варяг».

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