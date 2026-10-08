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Армия России поразила логистический центр и подстанции на Украине

Антон Потоков

Российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили на территории Украины здания логистического центра, подстанции электросетей и мобильную установку зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что удары нанесли операторы БПЛА объединения «Варяг». По данным министерства, поражение объектов снижает возможности украинских вооруженных формирований по ведению боевых действий.

6 октября российские расчеты беспилотников поразили радиолокационные станции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской и Одесской областях. В результате в Миргороде Полтавской области была уничтожена РЛС П-37 «Меч», а в Кагарлыке Одесской области – радиолокационная станция 35Д6. Обе цели поразили беспилотники «Герань».

В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Ведомство включило Московский регион в число территорий, где были сбиты БПЛА.

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