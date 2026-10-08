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Силы ПВО за ночь сбили 399 беспилотников над регионами России

Инна Шульгина
Николай Гынгазов / ТАСС
Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкортостана, Крыма, Татарстана и над акваторией Черного моря.

С вечера 7 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Уфы, Оренбурга, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Орска и Перми («Большое Савино»).

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