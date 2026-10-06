Российские военные «Геранями» поразили радиолокационные станции ВСУ
Российские расчеты беспилотников поразили радиолокационные станции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «РИА Новости».
В результате в Миргороде Полтавской области была уничтожена РЛС П-37 «Меч», а в Кагарлыке Одесской области – радиолокационная станция 35Д6.
Обе цели поразили беспилотники «Герань». Средства объективного контроля, как утверждает ведомство, в режиме реального времени зафиксировали успешные попадания.
5 октября в порту Южный был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Удар российские войска наносили беспилотниками, уточнило оборонное ведомство. Минобороны также сообщало, что российская армия поразила электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный в переброске военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.
4 октября армия России уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удары по военным складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, а также по местам хранения БПЛА.