Российские военные «Геранями» поразили радиолокационные станции ВСУ

5 октября в порту Южный был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Удар российские войска наносили беспилотниками, уточнило оборонное ведомство. Минобороны также сообщало, что российская армия поразила электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный в переброске военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.