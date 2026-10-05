Армия России поразила электроподстанцию и ГСМ-хранилища на Украине

В ночь на 3 октября российская армия нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну. В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель».