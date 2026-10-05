Армия России поразила электроподстанцию и ГСМ-хранилища на Украине
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Черноморск.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск. Еще одно судно такого типа, доставлявшее военные грузы, было поражено на переходе морем южнее Одессы.
4 октября армия России уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удары по военным складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, а также по местам хранения БПЛА.
3 октября Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который использовался в интересах ВСУ.
В ночь на 3 октября российская армия нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну. В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель».