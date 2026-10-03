Армия России поразила сухогруз в порту Одессы
Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, сообщило Минобороны России. По утверждению ведомства, судно доставило на Украину военное имущество.
В Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, которые, по данным ведомства, используются в интересах ВСУ.
3 октября Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в северо-западной части Черного моря, который, по утверждению ведомства, доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения для украинской армии. 2 октября российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза, следовавшего в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.
1 октября Минобороны сообщало об ударе по сухогрузу в порту Черноморск, который, по версии ведомства, перевозил военное имущество и груз двойного назначения. В тот же день российские военные также ударили по объектам в Киеве и Одесской области.