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Главная / Политика /

Армия России поразила сухогруз в порту Одессы

Антон Потоков

Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, сообщило Минобороны России. По утверждению ведомства, судно доставило на Украину военное имущество.

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, которые, по данным ведомства, используются в интересах ВСУ.

3 октября Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в северо-западной части Черного моря, который, по утверждению ведомства, доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения для украинской армии. 2 октября российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза, следовавшего в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.

1 октября Минобороны сообщало об ударе по сухогрузу в порту Черноморск, который, по версии ведомства, перевозил военное имущество и груз двойного назначения. В тот же день российские военные также ударили по объектам в Киеве и Одесской области.

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