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Армия России ударила по логистическим центрам и судну в порту Черноморск

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 1 октября поразили беспилотниками объекты в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Киеве удар нанесен по транспортно-логистическому центру «Рента Логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одесской области поражен дата-центр HOSTING-UA, обрабатывавший разведданные для украинской армии, а в порту Черноморск – сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

30 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Речь о населенных пунктах Шабельное, Толстодубово и Егоровка. Тогда же российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. В частности, в Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии.

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