Армия России ударила по логистическим центрам и судну в порту Черноморск

30 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Речь о населенных пунктах Шабельное, Толстодубово и Егоровка. Тогда же российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. В частности, в Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии.