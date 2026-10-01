Армия России ударила по логистическим центрам и судну в порту Черноморск
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 1 октября поразили беспилотниками объекты в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Киеве удар нанесен по транспортно-логистическому центру «Рента Логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одесской области поражен дата-центр HOSTING-UA, обрабатывавший разведданные для украинской армии, а в порту Черноморск – сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.
30 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Речь о населенных пунктах Шабельное, Толстодубово и Егоровка. Тогда же российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. В частности, в Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии.