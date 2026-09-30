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Российские военные взяли три села в Харьковской, Сумской и Запорожской областях

Ксения Наумчик
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля и сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В результате «Север» взяли село Шабельное.

Подразделения группировки «Север» освободили село Толстодубово в Сумской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли село Егоровка в Запорожской области.

29 сентября Крейдянка перешла под контроль группировки войск «Север», которые продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Веселое Поле в ДНР, в свою очередь, заняли подразделения «Центра».

28 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

26 сентября армия России взяла под контроль Петропавловку и Лозовое в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Минобороны заявило, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

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