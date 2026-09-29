Армия России взяла село Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, Крейдянка перешла под контроль группировки войск «Север», которые продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Веселое Поле, в свою очередь, заняли подразделения «Центра».
28 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
26 сентября армия России взяла под контроль Петропавловку и Лозовое в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Минобороны заявило, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.
12 сентября Минобороны заявило, что группировка «Север» взяла под контроль 12 населенных пунктов и 212 кв. км территории на северо-востоке Харьковской области. Как уточнило ведомство, российские подразделения продолжили расширять внешнюю зону контроля на этом участке.