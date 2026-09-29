Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,531-0,47%KLVZ1,888+1,4%TGKA0,004-1,53%IMOEX2 229,15-1,11%RTSI831,95-1,11%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,07-0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России взяла село Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

Сергей Пахомов
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Крейдянка перешла под контроль группировки войск «Север», которые продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Веселое Поле, в свою очередь, заняли подразделения «Центра».

28 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

26 сентября армия России взяла под контроль Петропавловку и Лозовое в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Минобороны заявило, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

12 сентября Минобороны заявило, что группировка «Север» взяла под контроль 12 населенных пунктов и 212 кв. км территории на северо-востоке Харьковской области. Как уточнило ведомство, российские подразделения продолжили расширять внешнюю зону контроля на этом участке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её