Армия России атаковала ЦОД «Де Ново» в Киеве

В Киевской области поражены электроподстанция «Киевская», Киевская ГЭС, Трипольская ТЭС и аккумуляторный парк в Гореничах, питавшие военное производство и военные объекты. В Одесской области удар нанесен по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавшему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ).