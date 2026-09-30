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Главная / Политика /

Армия России атаковала ЦОД «Де Ново» в Киеве

Инна Шульгина
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

В ночь на 30 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. В Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии, сообщает Минобороны РФ.

В Киевской области поражены электроподстанция «Киевская», Киевская ГЭС, Трипольская ТЭС и аккумуляторный парк в Гореничах, питавшие военное производство и военные объекты. В Одесской области удар нанесен по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавшему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в северо-западной части Черного моря поражено судно-сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

С 20:00 мск 29 сентября до 08:00 мск 30 сентября дежурные средства ПВО сбили 384 украинских беспилотника над 19 регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и акваторией Черного моря.

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