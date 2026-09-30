Российские средства ПВО за ночь сбили 384 беспилотника

Атаки отражались с 20:00 мск 29 сентября до 08:00 мск 30 сентября. В результате БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и акваторией Черного моря.