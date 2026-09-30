Российские средства ПВО за ночь сбили 384 беспилотника
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 384 украинских беспилотника над 19 регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 20:00 мск 29 сентября до 08:00 мск 30 сентября. В результате БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и акваторией Черного моря.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь сбили 31 дрон над двумя городскими округами и восемью районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Губернатор Саратовской области Вячеслав Федорищев заявил о повреждении частных домов в результате атаки БПЛА. Жертв и пострадавших нет.
Ночью и утром Росавиация ограничивала работу аэропорта Самары («Курумоч»), Костромы («Сокеркино»), Ярославля («Туношна»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнекамска («Бегишево»), Бугульмы, Казани, Уфы, Ижевска, Перми («Большое Савино») и Екатеринбурга («Кольцово»). Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.
В течение 29 сентября силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над территориями Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.